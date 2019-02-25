Дрифт президента Туркмении попал на видео

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил Центр автоспорта Министерства внутренних дел республики, где осмотрел новый спортивный автомобиль Nissan и подрифтовал на нем. Видеокадры опубликовала «Хроника Туркменистана».

Государственное информационное агентство ТДХ указывает, что глава МВД Туркмении Исгендер Муликов доложил Бердымухамедову о ходе строительства второй очереди объектов центра и полной готовности сооруженной здесь площадки для дрифта, а также подарил главе государства велосипед.

«Президент Бердымухамедов осмотрел новый спортивный автомобиль Nissan, на котором после необходимых приготовлений продемонстрировал мастерство опытного гонщика, показав высокий класс в дрифте», — отчитались журналисты госинформагентства.

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