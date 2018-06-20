Президент Туркмении освоил новое ремесло и снова сел за руль

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов собрал гоночную машину на основе собственных чертежей. Видео, на котором запечатлен процесс работы туркменского лидера над автомобилем, публикует «Хроника Туркменистана».

Как указывает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», 19 июня Бердымухамедов вместе с сыном Сердаром посетил Центр автомобильного спорта, где «собственноручно переоборудовал и заново на основе своих чертежей собрал высокоскоростной спортивный внедорожник и испытал его возможности в тестовых заездах».

Материалы по теме Туркменский Рэмбо Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет

Глава государства распорядился усилить болтовой каркас, заново смонтировал некоторые части и поменял отдельные детали, «чтобы придать всей конструкции дополнительную надежность, фактически создав обновленную модель высокоскоростного спортивного внедорожника». Автомобиль был испытан незамедлительно: Бердымухамедов-старший занял место пилота, а его отпрыск — место штурмана. Семейство направилось в сторону пустыни Каракумы.

«Глава государства, управляя на высокой скорости мощным автомобилем, быстро преодолел сложную дистанцию», — отмечает «Туркменистан сегодня».

В мае Бердымухамедов уже садился за руль раллийного автомобиля — тогда ему удалось выиграть заезд у профессионального гонщика. Впрочем, эта победа не стала для лидера Туркмении первым успехом в автогонках. В августе 2015 года Бердымухамедов одержал победу на соревнованиях «Альфа-Ромео — 2015».

А в 2013 году президент принимал участие в конных скачках. Бердымухамедову удалось одержать победу, однако сразу после финиша лидер Туркмении рухнул с коня.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!