Президент Туркмении с вертолета полюбовался затопленной столицей

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов совершил осмотр крупных новостроек Ашхабада на вертолете в то время, пока город затапливали проливные дожди. Об этом в среду, 16 мая, сообщает «Хроника Туркменистана».

Государственное информационное агентство страны ТДХ передало, что Бердымухамедов «осмотрел территорию масштабного строительства, сделав круг над ней, благодаря чему можно увидеть целостную картину, объективно оценить ход и динамику работ, их соответствие графику, рациональность использования техники». При этом на кадрах государственного телевидения видно, что котлованы строительных объектов были затоплены, а строительная техника вместо проведения плановых работ месила грязь, указывает «Хроника Туркменистана».

Также издание указывает, что государственные туркменские СМИ предпочли не сообщать о потопе в городе, хотя в результате ливня подвалы жилых домов затопило, а потоки воды создали серьезные проблемы для движения транспорта и пешеходов: во многих местах они размыли грунт под дорогами и тротуарами.

О молчании государственных СМИ относительно ситуации в городе сообщает и «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»). Корреспонденты издания отмечают, что идущие почти неделю сильные дожди затопили десятки улиц и зданий в Ашхабаде. «Много людей на общественных работах, [среди них] как коммунальщики, так и внеплановые субботники, счищают грязь с проезжей части. К работам привлекли почти всех госслужащих, возле предприятий которых были потопы и лужи», — пишет «Радио Азатлык». Отмечается, что дожди вызвали сход селевых потоков за пределами туркменской столицы.

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