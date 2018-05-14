Президент Туркмении сел за руль и обставил профессионального гонщика

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в гонках на раллийных автомобилях и выиграл заезд у профессионального гонщика. Видеоролик на своем YouTube-канале публикует издание «Хроника Туркменистана».

Как гласит материал государственного информационного агенства страны ТДХ, 12 мая Бердымухамедов приехал на отборочные заезды «в одном из красивейших уголков Каракумской пустыни», на которых определялся состав команды от Туркмении на предстоящем международном авторалли «Амуль-Хазар 2018».

Обнаружив, что технические показатели спортивного авто, на котором Бердымухамедов прибыл на гонки, отвечают заданным для соревнований параметрам, президент поинтересовался у судейской группы, может ли он тоже принять участие в заезде. Судьи не посмели отказать главе государства в такой возможности.

Соперником Бердымухамедова на трассе оказался спортсмен Центра автоспорта министерства внутренних дел страны Гурбанмырат Хоммадов. Проехав обозначенную дистанцию и прибыв к финишу, Бердымухамедов обнаружил, что обогнал профессионального спортсмена — руководитель судейской группы сообщил главе государства, что он сумел проехать обозначенную дистанцию за 10 минут 10,45 секунд, в то время как Хоммадову потребовалось 10 минут 22,42 секунды.

Это не первая победа лидера Туркмении в автогонках. В августе 2015 года Бердымухамедов одержал победу на соревнованиях «Альфа-Ромео-2015», обогнав уже упомянутого Хоммадова на три секунды.

В 2013 году президент принимал участие в конных скачках. Бердымухамедову удалось одержать победу, однако сразу после финиша лидер Туркмении рухнул с коня.

В марте 2018 года населению страны также стало известно о музыкальных талантах Бердымухамедова — президент перепел песню «Каракум» советской группы «Круг».

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