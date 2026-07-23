В насильственной мобилизации на Украине задействованы около 1,3 млн человек

Примерно 1,3 миллиона человек задействованы в насильственной мобилизации на Украине. В это число входят сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов), а также обычные и военные полицейские. Об этом рассказал пленный из Вооруженных сил Украины Павел Францискевич, его цитирует ТАСС.

По его словам, только полицейских, которые принимают в этом участие, насчитывается около 700 тысяч. «ТЦКшников 600 или 500 тысяч. Даже если ты спрячешься, куда ты будешь деваться? Тебя все равно поймают», — сказал он. Францискевич отметил, что военкомы применяют к мобилизованным физическую силу, а после того, как человек переступает порог военного заведения, он сразу становится никем.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Ранее Мендель обвинила его в попытках скрыть «ад» на Украине. По ее словам, украинский лидер препятствует попыткам мирного урегулирования конфликта на Украине и маскирует насильственную мобилизацию с помощью громких слов.