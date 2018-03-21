Президент Туркмении перепел «Каракум»

Издание «Хроника Туркменистана» опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик, в котором президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов исполняет песню «Каракум» советской группы «Круг».

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Отмечается, что видеозапись была продемонстрирована «женщинам в подарок к 8 Марта». Позже издание указало, что Бердымухамедов исполнил песню еще на новогоднем банкете. «Этим объясняются елки на заднем плане и желтая жилетка и брюки, в которых глава государства, известный своей суеверностью, встречал 2018 год — год Желтой Собаки по китайскому календарю. На тот момент эту запись по телевидению не показали», — поясняет «Хроника Туркменистана».

«Честно сказать, мы сами в шоке﻿», — признались представители издания.

В январе стало известно, что для пополнения местного бюджета власти Туркмении официально запретили гражданам передвигаться на машинах темных оттенков. Позднее штрафы наложили на все цвета, кроме белого — любимого цвета Гурбангулы Бердымухамедова.

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