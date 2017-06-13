Бывший СССР
 
Последние новости
Навальный получил 30 суток ареста
Показан геймплей Far Cry 5
СМИ сообщили о желании «МЮ» потратить 200 миллионов евро на возвращение Роналду
Купальник в виде волосатой мужской груди взбесил пользователей сети
Назван способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций
Отряды сирийской оппозиции прорвались к Старому городу Ракки
Лидера группы «Любэ» госпитализировали в Туле
Популярные новости
Купальник в виде волосатой мужской груди взбесил пользователей сети
Навальный получил 30 суток ареста
Лидера группы «Любэ» госпитализировали в Туле
Назван способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций
Показан геймплей Far Cry 5
Отряды сирийской оппозиции прорвались к Старому городу Ракки
СМИ сообщили о желании «МЮ» потратить 200 миллионов евро на возвращение Роналду

Очень средняя Азия

Почему в Туркменистане пришлось отменить «золотой век» и «эпоху счастья»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

8 июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству страны отменить все социальные льготы для населения. Тем самым Ашхабад сам фактически закрыл утопический проект «золотого века», в котором уже практически жили миллионы граждан республики. Объявленная в стране «эпоха могущества и счастья» обернулась очередями в продуктовые магазины и расцветом подпольного рынка валюты. Что еще хуже — это все происходит на фоне архаизации общества. «Лента.ру» разбиралась, почему в Туркмении закончилось светлое будущее и что ждет республику впереди.

«Народ называет его святым»

«Льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи», — процитировал государственный ресурс главу государства, поручившего правительству подготовить соответствующие предложения.

Бесплатная коммуналка была главной гордостью республики. В 1993 году Сапармурат Ниязов, получивший титул Туркменбаши («глава туркмен»), распорядился, чтобы для граждан были бесплатными газ, электричество, вода и соль. По замыслу Туркменбаши, это было лишь прологом к превращению XXI столетия в «золотой век туркменского народа». Правда, глава государства еще и отменил пенсии — дескать, пусть пожилых содержат их дети, а позднее предпринял и другие столь же непопулярные меры — например, приказал уволить 15 тысяч медицинских сестер и санитарок. Места медработников должны были занять... призывники. Многие больницы, переименованные в «Дома здоровья», были просто закрыты.

Прекрасное будущее строили по старым лекалам. Во-первых, Ашхабад превратили в город белого мрамора. Во-вторых, государство приступило к грандиозному проекту преобразования природы — созданию искусственного озера на севере страны. Его так и назвали — Алтын Асыр, золотой век. В экономике пошли своим путем. Туркмения была и остается закрытой страной. Приглашаемые правительством зарубежные журналисты вторили государственной пропаганде, позволяя себе лишь небольшие вольности. «Народ называет его (Сапармурата Ниязова — прим. «Ленты.ру») теперь не иначе как Пайгамбар, то есть святой», — сообщал один из репортеров.

В 2006 году Ниязов умер. Новый руководитель, Бердымухамедов по примеру предшественника поначалу сделал широкий жест — ввел бесплатный бензин, правда, в строго лимитированных объемах. Цена на свободно продаваемое топливо резко выросла. Но затем упоминания о «золотом веке» практически исчезли из официальной пропаганды. Чтобы не смущать умы, населению объяснили: вместо «Алтын Асыр» скоропостижно наступила «эпоха всемогущества и счастья». В то же время в прессу просачивалась информация о том, как на самом деле обстояли дела в «коммунальном раю» Туркменистана.

Недоступные подарки

«Жительница Лебапской области Туркменистана, говорит, что зимой поставки газа полностью прекращаются. Она говорит, что вода у них тоже бесплатная, но течет только два часа в день», — сообщала туркменская служба «Радио Свобода». Так же и с другими коммунальными услугами — бесплатность компенсировалась необязательностью коммунальных служб. Все граждане страны с бесплатным газом обзавелись электрическими плитками, чтобы было на чем готовить. Во многих районах приходилось запасать впрок даже воду — с ней тоже были перебои. «Отношение ЖЭКа к жалобам обычно соответствовало тому, за что мы платили», — емко описал качество коммунального сервиса в стране один из ее бывших граждан. Безвозмездно газ, вода и электричество поставлялись только в рамках установленного лимита. Например, в столице бесплатного электричества по квоте гражданину полагалось 35 киловатт-часов в месяц. Для сравнения — средняя российская семья за месяц потребляет от 150 до 300 киловатт-часов.

К 2010-м стало очевидно, что даже такой сомнительный коммунальный парадиз слишком обременяет социальную систему государства. В 2013 году Бердымухамедов приказал контрольным органам тщательно проверить, как население расходует воду, электричество и газ, и рассмотреть вопрос установки счетчиков в домах. Внезапно выяснилось, что дармовым газом отапливают не только жилища, но и подсобные помещения и теплицы. В 2014 году тариф на потребляемый сверх бесплатной квоты газ был поднят в 10 раз.

Экономические проблемы заметили и за пределами страны. В марте 2017-го источники в правительстве сообщили, что уровень безработицы в республике практически достиг 60 процентов.

«Хорошо живем!»

После того как обрушились цены на углеводороды (а это основная статья доходов республики), власти поняли, что даже видимость социального рая в Туркменистане придется сворачивать. В 2015-м правительству пришлось пойти на девальвацию национальной валюты — маната.

В конце апреля 2014-го Ашхабад отменил бесплатный бензин — «в целях рационального использования нефтепродуктов», как пояснили в правительстве. А в 2015-м почин руководства страны подхватила общественность — на совете старейшин аксакалы обратились к президенту республики с бескомпромиссным заявлением: «Мы так хорошо живем в эпоху могущества и счастья, что жители страны могут без проблем платить за газ, воду и электричество!»

В октябре 2015-го власти ввели ограничения на покупку иностранной валюты — не более 8 тысяч в год на человека и не более тысячи на одну сделку. С января 2016-го туркменские бюджетники получают часть зарплаты облигациями государственного займа. Соответствующую «рекомендацию» правительство направило в банковские структуры, финансовые подразделения и налоговые службы. В том же месяце СМИ сообщили, что в стране введен запрет на продажу иностранной валюты населению.

К тому времени начались и перебои с продуктами — осенью 2016-го за растительным маслом, курицей и сахаром выстраивались очереди. Валютные ограничения ситуацию ухудшили, поскольку большая часть продуктов закупалась за рубежом. В феврале 2017-го СМИ сообщали, что Ашхабад запросил у Москвы кредит в размере 2 миллиардов долларов.

Власти еще ввели и ограничения на снятие наличных денег со счетов. В результате гражданам пришлось обналичивать свои средства за рубежом или платить комиссионные посредникам. В республике вновь расцвел черный рынок валюты.

Курс на рыночную экономику

Очевидно, что никакого социального рая в Туркменистане не было и нет, и власти даже не пытаются в этом кого-то убеждать. Окончательная ликвидация льгот подводит черту под многолетней пропагандистской акцией Ашхабада. Как отмечает в комментарии «Ленте.ру» специалист по Центральной Азии, профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев, у заявления туркменского президента есть и внешние адресаты — глава государства подтверждает, что сворачивает популистскую экономическую политику.

«В сложившейся в Туркменистане социальной реальности отмена льгот не окажет значительного влияния на жизнь населения. Явочным порядком многие из "подарков" были отменены и ранее: фактически выросла квартплата, достаточно сложно было получить свой "лимит" на бензин и так далее. Но кому важна не фактическая, а нормативно закрепленная отмена льгот? Зарубежным или международным финансовым институтам — они могут задать резонный вопрос: простите, вы хотите кредитоваться и при этом у вашего государства есть средства на такие обширные льготы населению? Возможно, заявление было обращено и им — чтобы заинтересованные лица убедились: Ашхабад действительно взял курс на рыночную экономику», — объясняет эксперт.

Вопрос в том, что будет с населением в «эпоху всемогущества и счастья». Это не только внутреннее дело страны — у Ашхабада серьезные проблемы с безопасностью, которые никто отрицает. На границе с Афганистаном иногда вспыхивают перестрелки пограничников с афганскими боевиками. Причина — через страну идет трафик героина. На этом фоне власти продолжают реализовывать дорогостоящий и чисто имиджевый проект: в 2017-м Ашхабад принимает «Азиаду» — игры в закрытых помещениях.

Оазис обернулся миражом

Учитывая закрытость республики, можно предположить, что накопившиеся проблемы могут прорваться неожиданно. И скорее всего, ни власти, ни общество не будут к ним готовы. Другой сценарий — постепенное ухудшение социальной и экономической ситуации без сильных всплесков. «Такой вариант развития событий подразумевает архаизацию общества — многим гражданам практически невозможно устроиться в существующей модели экономики, им приходится переходить к натуральному хозяйству, включаться в категорию самозанятых, перебивающихся случайными заработками. А для общества, которое уже не может жить по родоплеменным законам и в условиях нерыночной экономики, это означает социальную деградацию» , — отмечает Рустам Бурнашев.

За 25 лет независимости Туркменистана родился и умер очередной миф — о небогатом, но зато справедливом и стабильном обществе. Общество, которое идет особым путем и строит оазис процветания, изолированный от всего остального мира. Оазис в песках Туркменистана оказался миражом. Это признали власти страны, признали потому что им «мучительно хочется жить».

Ахмед Сейидов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Туркменистане отменят «социальный рай» для населения
В Туркмении ввели запрет на продажу долларов населению
В Туркмении ввели ограничения на снятие денег со счетов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:08 9 июня
Юлия Тимошенко

Юлия Цезарь

Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
16:4112 июня

Украинцы устроили давку на границе с Польшей после введения безвиза

21:4912 июня

Около 150 тысяч жителей Одесской области остались без воды

15:0012 июня

Порошенко запретил георгиевскую ленту на Украине

Бывший СССР00:0411 июня
Динабургская крепость

Крепость духа

История славы и упадка знаменитой Динабургской крепости в Даугавпилсе
20:2711 июня

В Киеве понадеялись на прямые поставки газа из Норвегии к 2022 году

11:1212 июня

На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией

02:1012 июня

Представитель Киева в ЕС назвал развеянным миф о неполноценности Украины

Бывший СССР00:10 5 июня
Саласпилсское гарнизонное кладбище. Члены Чрезвычайной Государственной комиссии у вскрытой могилы (фото 1944 г.)

Лагерный бардак

Почему в Латвии спорят о количестве жертв в нацистском концлагере Саласпилс
07:3811 июня

Украинские силовики заявили о гибели четырех военных в Донбассе

19:3411 июня

В Одесской области снесли памятник революционеру Котовскому

18:4711 июня

Пограничники подсчитали воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев

Россия
Не вернулись из хода
ДТП с паломниками в Забайкалье — халатность или стечение обстоятельств
Кубанское чтиво
Почему праймериз в Краснодарском крае обросли интригами и скандалами
«Дорогая наша Русь»
Как россияне встретили День России: репортаж из Instagram
По факту ДТП под Тулой возбуждено уголовное дело
В мероприятиях ко Дню России приняли участие более семи миллионов человек
МВД отчиталось о задержании 150 человек после акции на Тверской
Пусть кричат — уродина
Так ли хорошо вы знаете Россию, чтобы считать себя россиянином: тест «Ленты.ру»
Все материалы
Мир
Джаред КушнерБольшой Кушнер
Взлеты и падения семьи «серого кардинала» администрации Дональда Трампа
Гуантанамо по-ближневосточному
Скрытая тюрьма «Исламского государства» в Мосуле
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
У берегов греческого острова Лесбос произошло землетрясение
Отряды сирийской оппозиции прорвались к Старому городу Ракки
Социалист против холодильника
Самонадеянность Терезы Мэй стоила ее партии победы
Федор Лукьянов«Общение с Трампом произвело на Меркель сильное впечатление»
Федор Лукьянов о том, полезен ли России разлад в отношениях Европы и США
Все материалы
Бывший СССР
Очень средняя Азия
Почему в Туркменистане пришлось отменить «золотой век» и «эпоху счастья»
Украинцы устроили давку на границе с Польшей после введения безвиза
Около 150 тысяч жителей Одесской области остались без воды
Порошенко запретил георгиевскую ленту на Украине
На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
Представитель Киева в ЕС назвал развеянным миф о неполноценности Украины
В Одесской области снесли памятник революционеру Котовскому
Все материалы
Финансы
«Пузырь может лопнуть в любой момент»
К чему приведет создание российской криптовалюты
Валютные ипотечники поблагодарили АИЖК за программу помощи
Страна вечного роста
Как Австралии удалось навсегда забыть об экономических кризисах
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
Сбербанк восстановил работу систем оплаты после сбоя
Набиуллина предостерегла от легкомысленного отношения к инфляции
В ЦБ рассказали о падении ипотечных ставок до исторического минимума
Все материалы
Бизнес
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
Продавай российское
Как государство поддерживает отечественные компании-экспортеры
СМИ сообщили об угрозе Airbus вывести заводы из Великобритании из-за Brexit
Еврокомиссия начнет переговоры с Россией о второй ветке «Северного потока»
«Новатэк» получит лицензию на разработку Гыданского месторождения
«Аэрофлот» в честь Дня России проведет конкурс для пассажиров
Все материалы
Силовые структуры
Пострелял — и в кусты
Как кратовский убийца несколько часов держал в напряжении целый поселок
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
По факту крупного ДТП в Забайкалье возбуждено уголовное дело
По факту нападения на бойца Росгвардии на Тверской возбудили уголовное дело
МВД опровергло сообщения о прорыве кратовского стрелка через оцепление
Россия уничтожила весь свой зарин
Все материалы
Наука и техника
Слишком душно
Главные премьеры и разочарования игровой выставки E3
Цветная революция
Раскрыто происхождение негров и азиатов
Бей под дых
Как набить морду неприятным людям и выпустить пар: обзор Tekken 7
Показан геймплей Far Cry 5
Bethesda представила продолжение Wolfenstein
Раскрыты подробности новой игры Bioware
Показана Assassin’s Creed в Древнем Египте
Все материалы
Спорт
Евгений МалкинВеликолепная пятерка
Как Евгений Малкин привел «Питтсбург Пингвинс» к пятому в истории Кубку Стэнли
Елена ОстапенкоЕлена и Десима
Интереснейшие и курьезнейшие моменты прошедшего «Ролан Гаррос»
Гол нападающего «Ростова» позволил сборной Ирана выйти на ЧМ в России
СМИ сообщили о желании «МЮ» потратить 200 миллионов евро на возвращение Роналду
Российскую синхронистку привлекли к суду за упавший на полицейскую машину дрон
Болельщик купил два билета на финал НБА за 90 тысяч долларов
Российский велогонщик Савицкий выиграл заключительный этап «Тура Словакии»
Все материалы
Культура
«Норвежцы любят дебоширить»
Музыканты Röyksopp о нордическом характере, андеграунде и Нобелевской церемонии
«ХХ века хватит нам и детям нашим»
Шаши Мартынова о том, как мировые катастрофы влияют на литературные эксперименты
Лидера группы «Любэ» госпитализировали в Туле
Щука-любовь
«Кинотавр»-2017: «Блокбастер» без режиссера и Россия в «Проруби»
Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках
Без рабства нет свободы
Как перестать надеяться на закон и разум окружающих
Эдуард Лимонов стал персоной нон грата в Азербайджане
Все материалы
Интернет и СМИ
Пояснили за шмот
Персонажи картин классиков превратились в рэперов и знатоков уличной моды
СМИ увидели признание Крыма российским в заметке британской Daily Mail
«Я выбью тебе зубы и сверну шею!»
Как борцы с рептилоидами дают советы президенту США
Дуров рассказал о попытке подкупить его сотрудников в США
Журналисты приняли противотанковые ежи на Тверской за защиту от митингующих
CNN уволил назвавшего Трампа «куском дерьма» ведущего
Apple удалила мобильную игру с фашистским лягушонком Пепе
Все материалы
Ценности
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
«Мы пришли с миром от имени всего человечества»
Нил Армстронг — человек, первым ступивший на Луну
Lamborghini внедрила новые технологии
Питер Линдберг снял для Ermanno Scervino историю любви в Париже
Ecco создал обувь для «походки Будды»
Гоша Рубчинский представил линию одежды для марки Burberry
Hermes отметил 150-летие Канады платком с бобром
Все материалы
Путешествия
Сувлаки навсегда
Что нужно знать о греческой еде, отправляясь на отдых в эту страну
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Сезон Кубани
Открываем Россию: где отдыхать в главном курортном регионе страны
Украина опередила Россию в рейтинге влиятельности паспортов
Семилетняя россиянка погибла на турецком курорте
Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Все материалы
Из жизни
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Luis Cardenas, who has been a professional clown for 50 years, looks up after putting the finishing touches on makeup to portray a dead man risen from his tomb, as he participates in a competition to create Day of the Dead altars on pedestrian Regina Street in central Mexico City, Tuesday, Nov. 1, 2016. The holiday honors the dead as friends and families gather in cemeteries to decorate their loved ones' graves and hold vigil through the night on Nov. 1 and 2. (AP Photo/Rebecca Blackwell)«Я могу легко сойти за местного»
Рассказ уроженца Белгорода, переехавшего в Мексику
Поссорившийся с женой китаец вырвал руль у водителя и перевернул автобус
Американским школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето
Американец пожаловался на потерявшую прах его матери почту
Пятилетняя внучка Трампа рассказала о желании стать морским пехотинцем
Все материалы
Супербагги: Буря в пустыне
Семь зверских песчаных багги мощнее 1000 сил
Тебе так нравится велюр
От Rolls-Royce до Nissan President: роскошные салоны, отделанные велюром
Самый семейный универсал
Месяц с универсалом Skoda Superb: часть первая, знакомство
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Самыми злостными нарушителями правил парковки стали Ford и BMW
Проезд по трассе М11 станет бесплатным для красных машин
«Теслы» научились развлекать пассажиров комедийными скетчами
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы