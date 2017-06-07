В Туркменистане отменят «социальный рай» для населения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству республики отменить все льготы для населения. Об этом сообщает «Туркменистан Сегодня».

«Глава государства поручил вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамаммедову подготовить предложения по аннулированию всех льгот, то есть льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи», — сообщил ресурс об итогах совещания Бердымухамедова с кабинетом министров.

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Как отмечает издание «Хроника Туркменистана», власти республики регулярно сообщали о том, что населению коммунальные услуги и бензин предоставляются бесплатно. В прессе система соцзащиты граждан получила название «социальный рай». Однако в январе был введен лимит на бесплатное потребление воды, а в апреле правительство распорядилось установить газовые счетчики.

В январе 2016-го сообщалось, что власти республики ввели запрет на продажу иностранной валюты населению. В 2015-м в стране также вводились ограничения в валютной сфере. В частности, был установлен запрет на приобретение иностранных денежных знаков для сотрудников бюджетных организаций и ограничена сумма приобретаемой валюты — не более восьми тысяч долларов в год на человека и не более тысячи на одну сделку.