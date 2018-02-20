Президент Туркмении предложил народу бронированные Mercedes-Maybach

Аппарат президента Туркмении выставил на торги 25 бронированных Mercedes-Maybach S600L стоимостью от 25,1 до 75,5 тысячи долларов. Объявление о продаже опубликовала Государственная товарно-сырьевая биржа страны, сообщает издание «Фергана».

Цена автомобилей зависит от года их выпуска. В частности, Mercedes-Maybach 1995 года стоит 25,1 тысячи долларов (на продажу выставлено 12 экземпляров), а модели 2009 года — 75,5 тысячи долларов (всего таких в парке 13 штук).

Издание «Хроника Туркменистана» отмечает, что автомобили подобного уровня используются исключительно во время визитов глав других государств. В остальных случаях президент Гурбангулы Бердымухамедов ездит на машинах других производителей, управляя ими лично.

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Глава республики проявляет интерес не только к автомобилям представительского класса, но и к другим средствам передвижения, таким как танки и спорткары.

В январе стало известно, что для пополнения местного бюджета власти республики официально запретили гражданам передвигаться на машинах темных оттенков. Позднее штрафы наложили на все цвета, кроме белого — любимого цвета Гурбангулы Бердымухамедова.

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