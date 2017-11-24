Президент Туркмении подрифтовал на гоночном BMW M3

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов устроил дрифт на BMW M3 во время посещения национального Центра автомобильного спорта. Соответствующее видео опубликовал портал «Хроника Туркменистана».

По данным информагентства «Туркменистан сегодня», ранее МВД Туркмении закупило для Центра новые гоночные автомобили. Глава республики решил лично протестировать машины, чтобы проверить их ходовые качества, и проехал по гоночной трассе.

Отмечается, что в юношеские годы Бердымухамедов занимался автоспортом и выступал на различных соревнованиях. Также туркменский президент принял участие в первых соревновательных заездах, которые прошли в Центре автоспорта, открывшемся в сентябре 2013 года.

Ранее в ноябре в сети появилось видео, в котором Бердымухамедов продемонстрировал умение играть в баскетбол на велосипеде. Сначала глава государства выполнил ряд упражнений на снарядах, установленных в тренажерном зале. После этого он сел на велосипед и совершил несколько проходов к баскетбольному кольцу, забрасывая мяч в корзину.