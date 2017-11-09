Президент Туркмении поиграл в баскетбол на велосипеде

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе посещения нового спортивного комплекса в Балканском велаяте (область) продемонстрировал умение играть в баскетбол на велосипеде. Соответствующее видео в четверг, 9 ноября, опубликовал портал «Хроники Туркменистана».

Сначала глава государства выполнил ряд упражнений на снарядах, установленных в тренажерном зале. После этого он сел на велосипед и «мастерски» совершил несколько проходов к баскетбольному кольцу, «каждый раз точно забрасывая мяч в корзину», передает Turkmenportal. Сообщается, что после посещения спорткомплекса политик вместе с соратниками совершил велосипедную прогулку по побережью Каспийского моря, полюбовался морскими просторами и живописными пейзажами.