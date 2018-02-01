Цены на бензин в Туркмении за 10 лет подскочили в 20 раз

С 1 февраля бензин в Туркмении подорожал в полтора раза, сообщает РИА Новости. Литр АИ-95 теперь стоит 1,5 маната вместо одного, литр АИ-92 — 1,35 маната вместо 0,94. Официальная причина удорожания топлива в стране не сообщается.

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По официальному обменному курсу один доллар оценивается в 3,5 маната, следовательно, цена литра АИ-95 составляет 42 американских цента. До 2006 года он стоил всего два цента. Таким образом, за последние 10 лет топливо подорожало более чем в 20 раз.

Даже после роста цен бензин в Туркмении остается одним из самых дешевых в мире. Согласно данным GlobalPetrolPrices за 29 января 2018 года, страна занимала второе место в мире по дешевизне топлива, уступая лидерство Венесуэле, где оно стоило один цент за литр.

При первом президенте страны Сапармурате Ниязове топливо в стране стоило в прямом смысле копейки. В 2008 году, через два года после смерти бессменного туркменского лидера, его преемник Гурбангулы Бердымухамедов ввел талоны на бесплатные 120 литров бензина в месяц для каждого автомобилиста и 200 литров — для владельцев автобусов и грузовых машин.

Эта система просуществовала до 2014 года, после чего бензин стал снова платным, литр АИ-95 стоил 0,62 маната. В начале 2015 года он подорожал до одного маната.

С 1 января 2017 года минимальный размер заработной платы в Туркмении — 650 манатов (180 долларов по нынешнему курсу), минимальной пенсии — 254 маната (70 долларов). За воду и электричество граждане не платят, на бесплатный газ установлен лимит в 50 кубических метров в месяц на человека.

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