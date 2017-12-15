В Туркмении разразился продовольственный кризис

В Туркмении ощущается дефицит основных продуктов питания, сообщает радио «Азатлык» (туркменская служба «Радио Свобода»).

По данным издания, в Марыйской и Ахалской областях в ноябре в два раза подорожала мука, и граждане начали скупать ее, опасаясь дефицита. К началу декабря муки не хватало уже по всей стране, жители регионов заказывают ее у своих родственников и знакомых, которые едут в столицу, пишет сайт радиостанции.

В результате в нескольких областях страны стоимость дешевого хлеба выросла в полтора раза — с одного маната (0,28 доллара США) до 1,4-1,5 маната. В Ашхабаде хлеб из качественной муки за две недели подорожал с двух манатов до 3,5. В государственных магазинах можно купить не более килограмма куриных окорочков в руки по цене восемь манатов (2,3 доллара США). Без ограничений они продаются в частных торговых точках, но стоят десять манатов.

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Также в Ашхабаде возник дефицит яиц, их стоимость выросла на 50 процентов. Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», в ашхабадских госмагазинах яйца продают только взрослым и не больше 30 яиц каждому. За торговлей следят полицейские. Они запрещают фотографировать очереди и не пускают в них подростков.

Вдвое выросли цены на овощи, фрукты и кондитерские изделия, а также на детскую одежду. Подорожали все промышленные товары.

Чиновник из Министерства внутренних дел рассказал «Азатлык», что рост цен связан с искусственно спровоцированным дефицитом и логистическими трудностям. Региональные поставщики испытывают проблемы с обеспечением столицы продуктами из-за ограничений на въезд машин с областными номерами.

В преддверии Дня нейтралитета 12 декабря президент страны Гурбангулы Бердымухамедов распорядился обеспечить в стране «продовольственное изобилие» и подписал постановление о создании государственной комиссии по обеспечению продовольственной безопасности. На федеральном телевидении проблему дефицита не освещают и рассказывают об экономических успехах государства, отмечает «Азатлык».

Издание напоминает, что в Туркмении в конце 2016 года также из-за нехватки и подорожания муки начался похожий продовольственный кризис.

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