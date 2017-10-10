Президент Туркменистана получил право бесплатно ездить на автобусе

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Совета старейшин в поселке Анау под Ашхабадом получил звание Герой Туркменистана и может претендовать на ряд льгот. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает РИА Новости.

Председатель парламента Акджа Нурбердыева сообщила, что от жителей поступило большое количество предложений о присвоении награды Бердымухамедову, парламент единогласно принял соответствующее решение. По словам спикера, глава государства внес огромный вклад в укрепление независимости и нейтралитета страны, развитие государства и выдающиеся заслуги перед обществом. Туркменский лидер, принимая награду, заявил, что служение народу является для него высшей целью жизни и деятельности.

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Бердымухамедов удостоился награды второй раз. Впервые он стал Героем Туркменистана в октябре 2011 года. Отмечается, что теперь президенту должна быть выплачена премия в размере 100 тысяч долларов. За счет бюджета ему теперь положена ежемесячная стопроцентная надбавка к заработной плате, не облагаемая подоходным налогом. Кроме того, Бердымухамедов может претендовать на внеочередное предоставление жилья и бесплатный проезд на городском транспорте.

В августе в Туркмении учредили медаль в честь отца действующего президента республики Мяликгулы Бердымухамедова. За соответствующее решение единогласно проголосовал однопалатный парламент страны.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года, носит титул Аркадаг (на туркменском — покровитель), академик Академии наук страны, председатель Демократической партии Туркмении.