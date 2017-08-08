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Туркменский Рэмбо

Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет

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Гурбангулы Бердымухаммедов
Гурбангулы Бердымухаммедов
Кадр: Хроника Туркменистана / YouTube

«Как стать веселым правителем. Пошаговая инструкция» — президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов написал более 20 книг, но сочинение с таким названием еще ждет своего часа. Глава государства учит генералов стрельбе и метанию ножей, играет на гитаре и пианино, участвует в скачках, дрифтует на автомобиле. «Лента.ру» вспомнила наиболее яркие выступления политика.

Туркменистан — потенциально одна из богатейших стран мира. Здесь находится второе по размерам газовое месторождение в мире, страна занимает четвертое место по запасам природного газа. Население — всего около 5 миллионов человек. Туркменистан мог стать вторым Катаром или Объединенными Арабскими Эмиратами, но получилось иначе. Руководители государства увлеклись не экономическим и социальным развитием, а воздвижением памятников и написанием книг о своем величии.

В июне Гурбангулы Бердымухаммедов поручил правительству республики отменить все льготы для населения. В январе 2016-го сообщалось, что власти республики ввели запрет на продажу иностранной валюты населению. В рейтинге по Индексу восприятия коррупции, подготовленном Transparency International в 2016 году, Туркменистану досталась 154-я позиция из 176. В рейтинге по индексу свободы прессы «Репортеров без границ» в 2016 году Туркмению поставили на 178-е место из 180. В отчете Human Rights Watch за 2016 год Туркменистан назван репрессивным государством, закрытым для независимой оценки. Также там говорится, что правительство сильно ограничивает права на свободу слова и свободу вероисповедания. Это одна из самых закрытых стран в мире. В Туркменистане заблокирован доступ ко многим интернет-сайтам, социальным сетям, иностранцам крайне сложно получить визу. Порой реализуются совсем уж неожиданные инициативы. Так, в стране запрещены автомобили черного цвета.

Но все это не мешает главе государства отдыхать и радоваться жизни. 2 августа Бердымухаммедов лично продемонстрировал генералам навыки стрельбы из огнестрельного оружия и метания ножей. Высокопоставленные офицеры неистово аплодировали. После завершения учений Бердымухамедов расписался на мишенях. Из-за подчеркнуто надменного и залихватского поведения туркменского лидера в соцсетях сравнили с Рэмбо.

В январе на встрече с избирателями Бердымухаммедов сыграл на гитаре и спел песню собственного сочинения. Выступление было встречено бурными овациями и скандированием «Слава Аркадагу!» (покровитель, неофициальный титул Бердымухаммедова).

Этим музыкальные таланты президента не исчерпываются. На новогодней елке в 2016 году он вместе со своими внуками выступил с песней Джастина Тимберлейка Can't stop the feeling. Пока внуки пели и танцевали, Бердымухаммедов миксовал за диджейским пультом.

В январе этого года туркменский лидер провел показательную тренировку в тренажерном зале, транслировавшуюся по государственному телевидению. Озаботился он и здоровьем граждан страны. Их, понятно, заставили заниматься не в помещении, а вывели на улицы городов, где на морозе они делали активную зарядку.

Как известно, организм человека на 70 процентов состоит из воды. Организм Бердымухамедова — тоже, но, видимо, из какой-то особенной воды. В августе 2016-го президент Туркменистана посетил Германию с рабочим визитом. Во время совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель гостю заменили воду.

Одним из символов Туркмении считается ахалтекинская порода лошадей, выведенная на территории страны. Глава государства написал о благородных животных книгу, а также попытался продемонстрировать умение ими управлять. В 2013 году он участвовал в скачках, однако упал с лошади. Конь споткнулся и рухнул вместе с наездником. Туркменский лидер перелетел через голову скакуна, приземлился на дорожку лицом вниз, после чего перевернулся на спину и остался лежать неподвижно. К президенту кинулись несколько десятков сотрудников службы безопасности и перенесли его в подоспевшую скорую помощь.

Впрочем, книги Бердымухаммедов пишет на самые разные темы. Презентация одной из них — о чае — состоялась на заседании правительства страны. Каждый чиновник при получении фолианта кланялся главе государства и прикладывал книгу ко лбу. Вероятно, пытался получить максимум благодати.

Бердымухаммедов также известен увлечением автоспортом. В 2012 году он въехал на автотрек на личном двухместном спортивном автомобиле Bugatti Veyron стоимостью 1,7 миллиона долларов. На автотреке проходили соревнования на турецких малолитражках Volkicar. В состязаниях по дрифту (гонкам с заносами) президент показал лучшее время.

В общем, талантливый человек талантлив во всем. Неудивительно, что в сентябре 2016 года парламент страны принял поправки в Конституции, согласно которым Бердымухаммедов может занимать пост главы государства бессрочно.

Игорь Кармазин

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