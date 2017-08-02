Президент Туркмении поучил генералов стрельбе и метанию ножей

Видео: chrono-tm.org

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично продемонстрировал генералам вооруженных сил республики навыки стрельбы из огнестрельного оружия и метания ножей. Видео действий главы государства на учениях под Ашхабадом опубликовала «Хроника Туркменистана».

На записи Бердымухамедов прибывает на полигон на джипе, после чего показывает умение стрелять из автоматической винтовки и пистолета и метать ножи. Присутствующие при этом высокопоставленные офицеры аплодируют. После завершения учений Бердымухамедов расписывается на мишенях.