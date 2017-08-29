В Туркменистане учредили медаль в честь отца президента страны

В Туркмении учредили медаль в честь отца действующего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова — Мяликгулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

За соответствующее решение единогласно проголосовал меджлис — однопалатный парламент страны. Как отмечает ресурс, 12 августа глава государства представил общественности свою новую книгу, посвященную отцу и его работе в органах внутренних дел.

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В декабре 2016-го сообщалось, что в средних школах страны потребовали использовать цитаты из книги Бердымухамедова «Источник мудрости». В программу туркменской литературы в учебных заведениях также включены несколько книг президента, в частности произведения «Живая легенда», «Имя доброе нетленно», «Птица государства» и «Предвестники народного счастья».

Ранее в учебных заведениях республики изучали трактат «Рухнама» авторства первого президента Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), содержащий свод нравственных правил и рассуждения о туркменском народе. После смерти Ниязова в 2006 году и прихода к власти Бердымухамедова изучение этой книги стали постепенно сворачивать.