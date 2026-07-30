Фото 44-летней Ксении Собчак в купальнике оценили в сети фразой «вы что вытворяете»

Журналистка Ксения Собчак вызвала ажиотаж в сети фотосессией в слитном купальнике

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак показала кадры с пляжной фотосессии и вызвала ажиотаж в сети. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость предстала на снимках в черном купальнике бренда Agent Provocateur, оформленном многочисленными вырезами и дополненном золотистыми кольцами. Кроме того, она позировала в солнцезащитных очках и с огромной полосатой сумкой французского модного дома Chanel. В качестве украшений Собчак выбрала массивные серьги и винтажный браслет в виде рыбы от бренда Schiaparelli.

Пост журналистки набрал 39,5 тысячи лайков. Поклонники оценили съемку следующими фразами: «Вы что вытворяете?», «Ты неповторима», «Берите все пример с Собчак», «Ксения в своей прайм-эре», «Видно, что к лету подготовилась».

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак в увеличивающем грудь наряде снялась со ставшим мемом на чемпионате мира норвежским футболистом Эрлингом Холандом.