Ксения Собчак в увеличивающем грудь платье снялась со ставшим мемом футболистом Холандом

Ведущая Собчак в увеличивающем грудь платье снялась со ставшим мемом футболистом Холандом

Российская ведущая Ксения Собчак в увеличивающем грудь наряде снялась со ставшим мемом на чемпионате мира норвежским футболистом Эрлингом Холандом. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость показала селфи, которое сделала во время показа итальянского бренда Dolce & Gabbana в городе Таормина, расположенном на острове Сицилия. Она позировала рядом со спортсменом в атласном красном платье Dolce & Gabbana с чашками-конусами.

Ведущая надела черную кепку и дополнила образ массивными винтажными украшениями Dolce & Gabbana — серьгами и ожерельем с крестами.

Ранее в июле сообщалось, что Эрлинг Холанд пришел на шоу Dolce & Gabbana с откровенно одетой возлюбленной Изабель Хаугсенг Йохансен.