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21:45, 15 июля 2026Ценности

Ставший мемом футболист Холанд и его откровенно одетая возлюбленная посетили модный показ

Футболист Эрлинг Холанд и его откровенно одетая возлюбленная посетили модный показ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @isabellaa

Ставший мемом на чемпионате мира норвежский футболист Эрлинг Холанд и его откровенно одетая возлюбленная Изабель Хаугсенг Йохансен посетили модный показ. Видео появилось на странице журнала Vogue Italia в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летний норвежский форвард вместе с избранницей пришел на шоу итальянского бренда Dolce & Gabbana в городе Таормина, расположенном на острове Сицилия. Он надел белый пиджак, кремовые брюки и синие лоферы. При этом спортсмен дополнил образ брошью в виде лягушки, массивными золотистыми часами и солнцезащитными очками.

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В свою очередь, девушка выбрала полупрозрачное белое платье, украшенное кристаллами. Наряд оказался оформлен глубоким декольте и обнажал спину. При этом возлюбленная Холанда отказалась от бюстгальтера.

Ранее в июле Эрлинг Холанд потратил более 100 тысяч рублей на сувениры в США. При этом в июне он удивил поклонников роскошной коллекцией сумок Hermes Birkin на 23 миллиона рублей.

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