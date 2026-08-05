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Из жизни
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10:07, 5 августа 2026Из жизни

Убийцу годовалого ребенка арестовали через 14 лет после преступления

В США арестовали мужчину, который убил годовалого ребенка в 2012 году
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stewart F. House / Getty Images

В США арестовали мужчину, который расправился с годовалым ребенком в штате Техас 14 лет назад. Об этом сообщает People.

19 июля 2012 года 16-месячного Шона Макклоски доставили в больницу с тяжелыми травмами, нанесенными тупым предметом. Спасти его врачи не смогли. Ребенка обнаружила мать. Присматривать за мальчиком должен был ее бойфренд Эрик Джонсон. Медики сразу же сказали, что Шон стал жертвой преступления. Джонсон был подозреваемым на ранней стадии следствия, однако улик для его ареста не хватило.

3 августа подразделение по расследованию нераскрытых дел при генеральном прокуроре Техаса Кене Пакстоне выпустило заявление, в котором сказано, что Джонсон вновь признан главным подозреваемым. Детали расследования пока не раскрываются, однако известно, что данные, которые помогли разоблачить убийцу, появились у следователей в мае.

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Джонсона арестовали в городе Ла-Порт, однако, как пишет People, пока неизвестно, предъявили ли ему официальные обвинения. При этом Пакстон заявил, что дело раскрыто.

Ранее сообщалось, что в США трое братьев оказались убийцами. Следствие установило, что они расправились с подростком в 1999 году.

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