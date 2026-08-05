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11:06, 5 августа 2026Силовые структуры

Россиянин поплатился десятью годами за запрещенные сладости из Таиланда

Новосибирец привез с Пхукета конфеты с наркотиками и получил 10 лет колонии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Суд в Новосибирской области приговорил к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы местного жителя, который привез из Таиланда конфеты с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

25-летний осужденный провез запрещенные конфеты в Россию в октябре 2025 года. Сладости с тетрагидроканнабинолом он приобрел на острове Пхукет и решил привезти их домой для личных целей. Во время досмотра его задержали сотрудники таможни. Запрещенные сувениры изъяли.

Мужчину признали виновным в контрабанде и незаконном хранении наркотиков. Назначенный срок он проведет в колонии строгого режима.

Ранее 21-летний мужчина с мефедроном в пакете был задержан в Сочи сотрудниками наркоконтроля.

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