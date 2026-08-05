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10:01, 5 августа 2026 (обновлено: 10:57, 5 августа 2026)Экономика

Назван покупатель банкротящегося производителя российских телевизоров

«Ъ»: Активы единственного производителя российских телевизоров «Квант» выкупит NexTouch
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Покупателем активов предприятия «Квант», занимавшегося выпуском телевизоров, после завершения его банкротства станет производитель интерактивных школьных досок NexTouch. Об этом со ссылкой на информацию компании пишет «Коммерсантъ».

В NexTouch считают, что введение процедуры банкротства сделает процесс урегулирования обязательств более прозрачным и упорядоченным, а также упростит и ускорит перезапуск производственных мощностей. Детали сделки, в том числе стоимость и какие-либо другие условия, компания не раскрывает.

Арбитражный суд Москвы признал ООО «Квант» банкротом по ходатайству «ДНС ритейл» (структура группы DNS) из-за долга более чем в 650 миллионов рублей. При этом в мае он одобрил ходатайства еще 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело.

Производитель выпускал телевизоры Irbis — единственные устройства в такой категории, включенные в правительственный реестр российской радиоэлектронной продукции. При этом фактически производство остановилось более года назад, потому что на продукцию не было спроса из-за ее высокой стоимости.

Накануне, 4 августа, представитель Минпромторга подчеркнул, что банкротство компании не означает отказ от выпуска российских телевизоров, и после смены владельца мощностей его возобновят. Он отмечал, что при сборке устройств на воронежском заводе «Кванта» планируется использовать жидкокристаллические модули компании NexTouch.

В прошлом году стоимость «Кванта» оценивалась в три миллиарда рублей. Гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец указал, что фактически NexTouch покупает долги компании, и такая сделка может уложиться в 1,5 миллиарда рублей. По мнению эксперта, приобретение может стать выгодным, если поспособствует росту производственной эффективности.

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