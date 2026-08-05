Назван покупатель банкротящегося производителя российских телевизоров

«Ъ»: Активы единственного производителя российских телевизоров «Квант» выкупит NexTouch

Покупателем активов предприятия «Квант», занимавшегося выпуском телевизоров, после завершения его банкротства станет производитель интерактивных школьных досок NexTouch. Об этом со ссылкой на информацию компании пишет «Коммерсантъ».

В NexTouch считают, что введение процедуры банкротства сделает процесс урегулирования обязательств более прозрачным и упорядоченным, а также упростит и ускорит перезапуск производственных мощностей. Детали сделки, в том числе стоимость и какие-либо другие условия, компания не раскрывает.

Арбитражный суд Москвы признал ООО «Квант» банкротом по ходатайству «ДНС ритейл» (структура группы DNS) из-за долга более чем в 650 миллионов рублей. При этом в мае он одобрил ходатайства еще 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело.

Производитель выпускал телевизоры Irbis — единственные устройства в такой категории, включенные в правительственный реестр российской радиоэлектронной продукции. При этом фактически производство остановилось более года назад, потому что на продукцию не было спроса из-за ее высокой стоимости.

Накануне, 4 августа, представитель Минпромторга подчеркнул, что банкротство компании не означает отказ от выпуска российских телевизоров, и после смены владельца мощностей его возобновят. Он отмечал, что при сборке устройств на воронежском заводе «Кванта» планируется использовать жидкокристаллические модули компании NexTouch.

В прошлом году стоимость «Кванта» оценивалась в три миллиарда рублей. Гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец указал, что фактически NexTouch покупает долги компании, и такая сделка может уложиться в 1,5 миллиарда рублей. По мнению эксперта, приобретение может стать выгодным, если поспособствует росту производственной эффективности.