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Силовые структуры
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10:00, 5 августа 2026Силовые структуры

Следователи отреагировали на удар ВСУ по складу в российском регионе

СК: Атаку ВСУ на логистический центр в Тульской области признали терактом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

Следователи возбудили уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр в Тульской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Все произошло в ночь на среду, 5 августа. ВСУ ударили по складскому помещению при помощи беспилотников. В результате произошел пожар, из-за которого пострадали люди. Произошедшее следователи квалифицировали как теракт.

Как уточнили в пресс-службе Wildberries, на логистическом объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области.

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