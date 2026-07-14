Ставший мемом футболист Холанд потратил более 100 тысяч рублей на сувенирные чучела

TMZ: Футболист Эрлинг Холанд потратил более 100 тысяч рублей на чучела енота и белок

Ставшим мемом на чемпионате мира норвежский футболист Эрлинг Холанд потратил более 100 тысяч рублей на сувениры в США. Об этом сообщил TMZ.

Менеджер магазина Wild Bill's Western Store в Далласе рассказал, что 25-летний спортсмен и четверо других футболистов приобрели ковбойские шляпы, сапоги, рубашки и пряжки для ремней. Однако внимание Холанда особенно привлекли сувенирные чучела енота с бутылкой алкоголя за 750 долларов (57,5 тысячи рублей) и две белки, одна из которых была в шляпе шерифа. По словам продавца, стоимость каждой составляла 450 долларов (34 тысячи рублей).

По данным издания, компания спортсменов оставила в магазине 10 тысяч долларов (767 тысяч рублей), и при этом все расходы взял на себя Холанд.

В июне Холанд удивил поклонников роскошной коллекцией сумок Hermes Birkin.