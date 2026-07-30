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19:55, 30 июля 2026СпортЭксклюзив

Двукратный олимпийский чемпион одним словом оценил отношение европейцев к сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Майоров назвал хамским отношение европейцев к россиянам
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров одним словом оценил отношение европейцев к сборной России. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Это ожидаемое решение. Есть несколько федераций, которые заняли хамскую позицию по отношению к Международному олимпийскому комитету (МОК) и России. Я не верил в то, что IIHF пойдет навстречу МОК и Федерации хоккея России (ФХР)», — сказал Майоров.

Также двукратный олимпийский чемпион рассказал о разнице в отношении к россиянам между разными странами-членами IIHF. «Американцы и канадцы более лояльны в вопросе допуска россиян, а вот все остальные смотрят на чехов, шведов и финнов», — заявил Майоров.

Ранее IIHF заявила о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года. ФХР обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде (СAS) в Лозанне.

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