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19:44, 30 июля 2026 (обновлено: 19:49, 30 июля 2026)Спорт

ФХР обжалует решение IIHF о недопуске сборной России на чемпионат мира

ФХР обжалует решение IIHF о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Федерация хоккея России (ФХР) обжалует решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«ФХР обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение IIHF. ФХР не принимает и не понимает позицию IIHF, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру», — говорится в заявлении ФХР.

Ранее IIHF объявила о том, что россияне не примут участия в чемпионате мира 2027 года. В организации заявили, что это решение связано с безопасностью и неподкупностью спорта. Россияне не играют на чемпионатах мира с 2022 года по решению IIHF. 28 мая Дисциплинарный совет организации аннулировал это решение.

7 июля Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России был временно восстановлен в правах.

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