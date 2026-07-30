ФХР обжалует решение IIHF о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года

Федерация хоккея России (ФХР) обжалует решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«ФХР обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение IIHF. ФХР не принимает и не понимает позицию IIHF, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру», — говорится в заявлении ФХР.

Ранее IIHF объявила о том, что россияне не примут участия в чемпионате мира 2027 года. В организации заявили, что это решение связано с безопасностью и неподкупностью спорта. Россияне не играют на чемпионатах мира с 2022 года по решению IIHF. 28 мая Дисциплинарный совет организации аннулировал это решение.

7 июля Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России был временно восстановлен в правах.