Президент Туркменистана спел своим избирателям про «Счастья луч»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов спел под гитару песню собственного сочинения. Произведение Bagt nury («Счастья луч») глава государства исполнил для своих избирателей. Об этом во вторник, 31 января, сообщает «Хроника Туркменистана».

По информации издания, Бердымухамедов в рамках предвыборной кампании совершил визит в Ахалский велаят (область), где встретился с коллективом строителей газохимического комплекса. Строители спели для высокого гостя песню, после чего музыкальным инструментом завладел президент и исполнил для собравшихся композицию собственного сочинения.

Выборы президента в республике пройдут 12 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала девять кандидатов на высший пост в стране.