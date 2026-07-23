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03:37, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Американский журналист заявил о попытках втянуть США в войну с Россией

Карлсон заявил, что группа злонамеренных людей хочет втянуть США в войну с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Журналист из США Такер Карлсон заявил, что группа злонамеренных людей якобы предпринимает попытки втянуть Вашингтон в войну с Россией. Об этом он сказал в эфире подкаста East Meets West.

«Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы», — сказал журналист. Он подчеркнул, что массовое общественное движение, которое бы поддерживало эту идею, отсутствует.

Ранее Карлсон заявил, что конфликт на Украине может перерасти в вооруженный конфликт между Европой и Россией.

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