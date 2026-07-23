Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:46, 23 июля 2026 (обновлено: 04:12, 23 июля 2026)Мир

Жители европейской страны начали запрашивать «визы традиционных ценностей» в Россию

РИА Новости: Бельгийцы начали запрашивать «визы традиционных ценностей» в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Граждане Бельгии продолжают обращаться в российское посольство за так называемыми «визами традиционных ценностей». С начала 2026 года дипмиссия уже оформила девять таких виз, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии в Брюсселе.

«По этой программе было выдано семнадцать виз за 2025 год и девять виз за 2026 год», — заявил сотрудник посольства.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выдачу специальных виз иностранным гражданам, которые разделяют традиционные ценности. Этот документ дает право оформить разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке.

Ранее итальянец Алессио Кавачечи, иммигрировавший в Россию, поделился опытом оформления визы в рамках программы для иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Действуют до сих пор». В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине
    В ЕС рассказали об истерике Каллас после решения США по Украине
    В Киеве рассказали о назначении провалившего атаку на Курскую область генерала
    Российский военкор объяснил встречу Зеленского с представителями Трампа
    Ненависть американских демократов к России объяснили
    Раскрыто число задействованных в насильственной мобилизации на Украине
    Жители европейской страны начали запрашивать «визы традиционных ценностей» в Россию
    На Украине рассказали о ловушке Сырского для нового главкома ВСУ
    Американский журналист заявил о попытках втянуть США в войну с Россией
    Американский журналист предрек Европе нищету из-за подрыва «Северных потоков»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok