Жители европейской страны начали запрашивать «визы традиционных ценностей» в Россию

РИА Новости: Бельгийцы начали запрашивать «визы традиционных ценностей» в Россию

Граждане Бельгии продолжают обращаться в российское посольство за так называемыми «визами традиционных ценностей». С начала 2026 года дипмиссия уже оформила девять таких виз, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии в Брюсселе.

«По этой программе было выдано семнадцать виз за 2025 год и девять виз за 2026 год», — заявил сотрудник посольства.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выдачу специальных виз иностранным гражданам, которые разделяют традиционные ценности. Этот документ дает право оформить разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке.

Ранее итальянец Алессио Кавачечи, иммигрировавший в Россию, поделился опытом оформления визы в рамках программы для иностранцев, разделяющих традиционные ценности.