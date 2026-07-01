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02:47, 1 июля 2026Мир

Переехавший в Подмосковье итальянец оценил удобство оформления документов

Переехавший в Подмосковье итальянец оценил удобство оформления документов для иммиграции
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Итальянец Алессио Кавачечи, иммигрировавший в Российскую Федерацию, в беседе с РИА Новости поделился опытом оформления визы в рамках программы для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Он отметил, что процедура не вызвала серьезных сложностей, а сотрудники государственных органов оказывали содействие.

Напомним, указ о выдаче специальных виз подписал в августе 2024 года президент России Владимир Путин. Кавачечи подал заявление на такую визу в октябре 2024 года и получил ее в течение месяца, а на рубеже ноября и декабря уже смог переехать в Россию.

По словам собеседника агентства, виза выдается на три месяца. За этот срок необходимо подать документы на получение разрешения на временное проживание. Если трехмесячный период истекает, визу можно продлить на месте до момента оформления РВП. Кавачечи, уроженец Рима, сейчас проживает в подмосковных Химках.

Ранее стало известно, что американка Лора переехала в Россию и рассказала в своих соцсетях о том, что завидует россиянам в одном щепетильном вопросе. Так, это касается отношений с едой.

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