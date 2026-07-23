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03:45, 23 июля 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о ловушке Сырского для нового главкома ВСУ

Бондаренко: Сырский оставил Драпатому политическую ловушку, создав миф об успехах ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Globallookpress.com

Бывший главком ВСУ Александр Сырский оставил своему преемнику Михаилу Драпатому политическую ловушку, об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в беседе с журналистом Александром Шелестом (признан Минюстом РФ иноагентом).

По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский сбросил Сырского как политический балласт и поменял на Драпатого, желая самосохраниться.

«Более того, была создана ловушка для Драпатого. Поскольку в последнее время были очень серьезные заявления со стороны Сырского относительно успехов на фронте», — отметил Бонаренко.

Он указал, что Сырский даже пошел на отправку бойцов в Константиновку с флагом, где они попали в плен. Таким образом, был создан определенный миф о больших успехах ВСУ, и если Драпатый не покажет какие-то результаты в ближайшее время, то люди Сырского в армии на различных должностях будут работать против генерала.

Ранее Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

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