«Единственная красавица в семье Кардашьян» похвасталась дрифтом на Ferrari

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красивой женщиной в семье Кардашьян, опубликовала видео, где она дрифтит на суперкаре. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте в понедельник, 4 ноября.

Дженнер оказалась за рулем кабриолета Ferrari 488 Spider во время празднования своего 24-го дня рождения. На кадрах видно, как она разгоняется на площадке, а потом ее автомобиль несколько раз заносит. «Вчера мы вытащили наши тачки на трек, и я научилась дрифтить», — подписала ролик модель и добавила, что этот процесс сделал ее счастливой.

Помимо видео, Дженнер выложила несколько фотографий, на которых она позировала с друзьями в другом кабриолете — Rolls-Royce Dawn, а также на гоночном треке.

В октябре сестра супермодели, предпринимательница Кайли Дженнер, похвасталась люксовым автомобилем и была пристыжена в соцсетях. Девушка опубликовала видео, где продемонстрировала новый Bugatti Chiron, стоимость которого составляет три миллиона долларов. Некоторые подписчики отметили, что на эту сумму модель могла десятилетиями кормить целую деревню нуждающихся.

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