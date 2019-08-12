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Названы самые популярные люксовые автомобили России

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Mercedes-Maybach S-Class стал самым популярным люксовым автомобилем в России по итогам первого полугодия 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первые шесть месяцев года было продано 252 седана по цене от 9,6 миллиона рублей, что составляет 38 процентов от всего рынка люксовых автомобилей в стране.

На втором месте — купе Bentley Continental GT (от 14,3 миллиона рублей), который разошелся тиражом в 93 экземпляра. Третья позиция у внедорожника Bentley Bentayga (от 15,9 миллиона рублей) с результатом в 78 проданных машин.

Далее следуют кроссоверы Maserati Levante (59 штук), Lamborghini Urus (56 штук), Rolls-Royce Cullinan (46 штук), купе Rolls-Royce Wraith (20 штук), седан Maserati (девять штук), суперкар Lamborghini Aventador (восемь штук), кабриолет Ferrari Portofino и седан Rolls-Royce Ghost (обе по шесть штук).

Всего же объем рынка люксовых автомобилей в первом полугодии текущего года составил 666 машин, что на 8,4 процента меньше, чем годом ранее.

В июле стало известно, что самым популярным премиальным кроссовером в России по итогам первых шести месяцев 2019 года стал Lexus RX.

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