Назван любимый премиальный кроссовер россиян

Самым популярным премиальным кроссовером в России по итогам первых шести месяцев 2019 года стал Lexus RX. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первые полгода его купили 3780 человек. Стоимость машины стартует с отметки в три миллиона рублей. Второе и третье места у компании BMW: модель X3 (от 3,2 миллиона рублей) выбрали 2 907 покупателей, а X5 (от 4,75 миллиона рублей) — 2 тысячи 449 человек. Замкнули пятерку Lexus NX (от 2,15 миллиона рублей) и Mercedes-Benz GLC (от 3,5 миллиона рублей). Их продали 2261 и 2129 машин соответственно.

Замкнули десятку самых популярных премиальных кроссоверов Mercedes-Benz GLS (1783 штуки), Lexus LX (1743 штуки), Audi Q5 (1713 штук), Porsche Cayenne (1642 штуки) и BMW X1 (1615 штук).

Ранее в июле стало известно, что в России за первое полугодие текущего года было продано 76 автомобилей марки Lamborghini, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!