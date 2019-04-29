Россияне снова стали покупать дорогие машины

В марте 2019 года в России было приобретено 4724 новых седанов бизнес-класса (Е-сегмент), что на 9,4 процента выше, нежели в тот же период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».

По результатам первого квартала 2019 года россияне купили 11522 новых бизнес-седанов, что на 8,6 процента больше показателей первого квартала 2018 года (10 606 автомобилей).

Охотнее всего российские клиенты приобретают модель Toyota Camry: в марте было продано 2743 таких машин. Второе место занимает Mercedes-Benz E-Класс: продано 684 автомобиля, почти вполовину больше, чем в марте 2018 года. На третьем месте — автомобиль BMW пятой серии (632 машины). Также в десятке лидеров — KIA Stinger, Skoda Superb, Lexus ES, Genesis G70, Mercedes-Benz CLS-Класс, Volvo V90 и Genesis G80.

По результатам первого квартала 2019 года в тройку лидеров вошли те же марки: возглавляет рейтинг Toyota Camry (6935 автомобилей), за ним следуют BMW пятой серии (1532 машины) и Mercedes-Benz E-Класс (1281 автомобиль).

Ранее в апреле был отмечен и рост продаж автомобилей класса премиум на российском рынке. По сравнению с показателями первого квартала прошлого года они выросли на 9,2 процента. Всего в этот период было продано 34,5 тысячи новых машин, в том числе 9685 автомобилей BMW, 8936 автомобилей Mercedes-Benz и 3938 автомобилей Lexus.

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