Россияне разлюбили дорогие машины

Продажи автомобилей класса люкс упали на российском рынке в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает «Автостат».

За первые три месяца года россияне купили 269 люксовых автомобилей — это на 18,7 процента меньше, чем в первом квартале 2018 года. Более того, в феврале и марте падение продаж превысило отметку в 20 процентов.

Самым востребованным в сегменте в 2019 году стал Mercedes-Benz Maybach S-Class. Всего в России было куплено 124 машины этой модели, что составило 46 процентов от общего числа проданных автомобилей. Вторым стал Bentley (59 машин), третьим — Maserati (29 машин). Помимо этого, в числе лидеров оказались Lambogini (28 машин) и Rolls-Royce (24 машины). Также россияне купили три автомобиля Ferrari и два Aston Martin.

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Отмечается, что большую часть автомобилей купили москвичи — 56,5 процента. Около 10 процентов — жители Подмосковья и чуть меньше — петербуржцы. В Краснодарском крае приобрели 12 машин, в Свердловской области — семь, в Татарстане — пять, в Ростовской области — четыре. В 11 субъектах России купили по два люксовых автомобиля, еще в 14 — по одному.

В апреле российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину. Так, самым любимым брендом среди москвичей стал BMW: на первом месте оказались модели 3-й серии, а на втором — модели 5-й серии.

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