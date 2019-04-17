Названы любимые автомобили молодых россиян

Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Анализ нашей статистики интернет-продаж выявил сразу несколько интересных тенденций, — комментирует директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачев. — Если у начинающих молодых водителей в России в целом самыми популярными первыми автомобилями стали корейские бюджетные бестселлеры, то у их сверстников из Москвы — модели большой "немецкой тройки"».

Так, самым любимым брендом среди москвичей стал BMW: на первом месте оказались модели 3-й серии (средняя цена около двух миллионов рублей), а на втором — модели 5-й серии (средняя цена примерно три миллиона рублей).

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Третью позицию занял лифтбек Skoda Octavia, средняя стоимость которого составляет 1,3 миллиона рублей. Пятерку лидеров у молодых москвичей замкнули Mercedes-Benz C-класса (средняя стоимость 2,3 миллиона рублей) и Audi A4 (средняя стоимость 1,8 миллиона рублей).

Самым популярным первым автомобилем среди молодежи из других российских регионов оказался Hyundai Solaris, за ним последовали Hyundai Creta, Skoda Rapid, Kia Rio и Skoda Octavia. Отмечается, что при покупке любой из этих моделей можно уложиться в миллион рублей.

В марте автоэксперт Алексей Хресин объяснил, какой автомобиль больше всего подходит для поездок по России. По его мнению, наилучшим выбором станет седан или хетчбэк, особенно если чаще всего машина используется для перемещений по городу. Он также заявил, что во внедорожнике необходимости нет.

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