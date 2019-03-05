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Представлен самый дорогой в истории автомобиль

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Производитель автомобилей класса люкс Bugatti представил самый дорогой автомобиль в истории. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

Презентация состоялась на автосалоне в Женеве. Стоимость гиперкара Bugatti La Voiture Noire составляет 11 миллионов евро.

Машина оснащена 16-цилиндровым двигателем объемом восемь литров и мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил. Она способна разогнаться до 100 километров в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость La Voiture Noire — 420 километров в час.

Кузов двухдверного спортивного автомобиля изготовлен из черного карбона и дополнен вставками из углепластика. Каждая деталь машины сделана вручную.

«La Voiture Noire — это больше, чем просто воспоминание об Atlantic, — поделился глава компании Стефан Винкельманн, имея в виду модель 57 SC Atlantic, которая была разработана Жаном Бугатти в 1930-х годах. — Мы отдаем дань давним традициям, Франции и творчеству Жана Бугатти. В то же время мы переносим неординарные технологии, эстетику и экстремальную роскошь в новую эпоху».

В январе 2018 года британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce выпустил кресло, которое создает эффект нулевой гравитации. Стоимость Elysium-R составляет 52 тысячи долларов. Всего в продажу выйдет 18 подобных кресел, технология их создания не раскрывается.

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