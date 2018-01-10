Rolls-Royce выпустил кресло стоимостью в шесть машин Lada

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce выпустил кресло, которое создает эффект нулевой гравитации. Об этом сообщает Jalopnik.

Стоимость Elysium-R составляет 52 тысячи долларов. Всего в продажу выйдет 18 подобных кресел, технология их создания не раскрывается.

В настоящее время компания установила первый экземпляр в своем выставочном зале около автомобиля Phantom. По данным издания, кроме машин производителя, кресло также можно будет установить в автомобиль Bugatti Chiron.

Стоимость машины Lada Vesta составляет 500 тысяч рублей, что в шесть раз меньше стоимости кресла.

В декабре прошлого года сообщалось, что Rolls-Royce отозвал рекламу модели Phantom восьмого поколения из-за нарушения правил дорожного движения в ролике. В рекламном видео рэпер Skepta и его напарник записывают трек на заднем сиденье автомобиля, в то время как он бесшумно передвигается по дорогам Швейцарии.

В сентябре 2017-го стало известно, что Rolls-Royce провел в Москве закрытую презентацию модели Phantom восьмого поколения.

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