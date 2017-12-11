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Темнокожие артисты оконфузились в рекламе Rolls-Royce

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Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce отозвал рекламу модели Phantom восьмого поколения из-за нарушения правил дорожного движения в ролике. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает HighSnobiety.

В рекламном видео рэпер Skepta и его напарник записывают трек на заднем сиденье автомобиля, в то время как он бесшумно передвигается по дорогам Швейцарии. «Phantom — это что-то невероятное. Я сел в автомобиль, и больше не нужно было ни о чем думать. Я словно оказался в первом классе самолета, с той только разницей, что вокруг не было шума. Лишь комфорт и тишина —идеальное место для того, чтобы записывать музыку», — рассказал он.

Компания отозвала рекламу после того, как все заметили не пристегнутые ремни безопасности в ролике. «Возможно, Skepta и гениальный грайм-артист, но ему стоит переслушать свой трек "Это небезопасно", прежде чем не пристегиваться», — заявил президент автомобильной ассоциации (The Automobile Association) Эдмунт Кинг (Edmund King).

В ответ на это рэпер опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию с пристегнутым ремнем безопасности.

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