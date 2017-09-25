С начала года россияне потратили на покупку Rolls-Royce около миллиарда рублей

За период с января по август 2017 года российские потребители потратили на приобретение люксовых автомобилей 36,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Самым популярным оказался Mercedes-Benz S-Klasse — было продано 1509 таких машин на общую сумму 10,9 миллиарда рублей; 202 из них были приобретены в августе 2017 года. Второе и третье места занимают соответственно BMW 7-Series (795 машин за 4,8 миллиарда рублей) и Porsche Panamera (428 единиц за 3,5 миллиарда рублей). Также россияне купили 39 Rolls-Royce Wraith по средней цене в 24,5 миллиона рублей, потратив на приобретение чуть более 900 миллионов рублей (из них в августе — 4 экземпляра).

Всего в августе 2017 года в России было продано 684 автомобиля люксового сегмента — рост на 9,6 процента по отношению к августу 2016 года. Всего за январь-август 2017 года потребители приобрели 5622 люксовых машины, что на 1,25 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что общий объем продаж за январь-май 2017 года составил 3674 автомобиля (рост по отношению к 2016-му — 0,2 процента). Отмечалось, что в целом по стране стали покупать больше продукции марок Maserati и Bentley.