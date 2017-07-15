Россияне потратили на люксовые автомобили более 23 миллиардов рублей

Российские потребители за первые пять месяцев 2017 года приобрели автомобилей класса люкс на сумму в 23,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

Самым популярным в этом сегменте оказался Mercedes-Benz S-Klass. С января по май было куплено 1007 таких машин, обошедшихся в 7,26 миллиарда рублей.

На втором месте по популярности — BMW 7-й серии (продан 481 автомобиль на сумму 2,97 миллиарда рублей). Третье место занял Porsche Panamera с 262 проданными автомобилями за 2,16 миллиарда рублей. Также в десятку самых продаваемых моделей вошли Audi A5, Porsche 911, Audi A8, Rolls-Royce Wraith и Audi A7.

Как отмечается, общий объем продаж за отчетный период составил 3674 автомобиля, что на 0,2 процента превысило показатели аналогичного периода прошлого года (3668 автомобилей).

Ранее сообщалось, что продажи люксовых автомобилей на российском рынке в апреле 2017 года выросли на 17 процентов, причем в целом по стране стали покупать больше продукции марок Maserati и Bentley.