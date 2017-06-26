В России отметили ажиотажный спрос на автомобили Jaguar

В мае 2017 года продажи автомобилей марки Jaguar в России увеличились на 195,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

Покупатели приобрели 201 экземпляр различных моделей британской фирмы. Самым популярным оказался кроссовер F-Pace, проданный в количестве 118 единиц. Прирост в 166,7 процента зафиксирован в продажах модели Jaguar XF (40 машин против 15 в мае прошлого года). Также в мае было продано 38 экземпляров модели Jaguar XE и 14 машин — Jaguar XJ.

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Всего в период с января по май 2017 года российские автолюбители приобрели 1028 автомобилей Jaguar разных моделей, что на 120,4 процента больше, чем в соответствующий период предыдущего года.

Новый компактный спортивный кроссовер Jaguar E-PACE будет официально представлен публике 13 июля. Другой автомобиль семейства, полностью электрический концепт I-PACE, получит серийную версию уже в 2018 году.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

