Объявлена дата премьеры нового кроссовера Jaguar

Новый компактный спортивный кроссовер Jaguar E-PACE будет официально представлен публике 13 июля. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе компании Jaguar Land Rover.

Новинка пополнит семейство PACE. Линейка силовых агрегатов модели полностью состоит из бензиновых и дизельных двигателей Ingenium. Автомобиль также получит широкий спектр сетевых технологий и систем активной безопасности. Более подробные технические характеристики модели пока не раскрываются. Другой автомобиль семейства, полностью электрический концепт I-PACE, получит серийную версию уже в 2018 году.

«Облик спорткара и фирменная динамика Jaguar являются определяющими чертами E-PACE. Все автомобили Jaguar буквально созданы, чтобы пробуждать чувства. Именно эту задачу мы ставим перед E-PACE, который обладает поистине яркой индивидуальностью», — прокомментировал новинку директор по дизайну Jaguar Ян Каллум.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

