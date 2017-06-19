Нудл из Gorillaz займется подбором персонала для Jaguar Land Rover

Видео: Jaguar / YouTube

Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover и виртуальная группа Gorillaz запустили совместное приложение для мобильных устройств. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

В приложение встроен тест для программистов, с победителями которого свяжется рекрутинговая служба фирмы с возможностью дальнейшего трудоустройства. Тест представляет гитаристка Gorillaz Нудл, призывающая «взломать предложенный код и, возможно, получить самую крутую работу в мире». Пользователи также могут посетить виртуальный гараж Нудл и ознакомиться с устройством современного электромобиля, «собрав» концепт-кар Jaguar I-PACE.

Изображение: Jaguar Land Rover 1 /4

Gorillaz — виртуальная рок-группа, созданная в 1998 году Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Ее участники — вымышленные анимационные персонажи: 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс. Нудл является участницей гоночной команды Jaguar Formula E.

