Land Rover обновил коллекцию велосипедов

Автомобильный концерн Jaguar Land Rover представил новые модели велосипедов, которые станут дополнением к существующей линейке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 июня.

По словам представителей марки, модель Six Fifty Series V с 20-дюймовой легкосплавной рамой из алюминия подойдет любителям активного отдыха. Велосипед оснащается гидравлическими дисковыми тормозами Tektro и 27,5-дюймовыми колесами.

Велосипед Dynamic Pure предусмотрен для езды по горам, а в комплекте идут шины Schwalbe Rapid Rob 650B с защитой от проколов. Еще одна новинка — Dynamic Air — «модель, созданная специально для тех, кто готов в любой момент свернуть с шоссе и отправиться навстречу приключениям по пересеченной местности».

В дополнение к новым велосипедам марка также предложила устройства для их перевозки. Крепление на фаркоп имеет механизм для быстрой погрузки и выгрузки велосипедов, поставляется с креплением для номерного знака и панели световой сигнализации. Устройство изготовлено из алюминия и других легких материалов.