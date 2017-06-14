Объявлен срок начала продаж электрического Jaguar

Британская компания Jaguar Land Rover объявила ориентировочный срок начала серийного производства и выпуска в продажу своей первой полностью электрической модели I-Pace. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба бренда.

Ожидается, что серийные образцы появятся в конце 2017 года, а купить машину можно будет уже в начале 2018-го. Цены пока не называются.

Автомобиль представляет собой спортивный SUV с просторным салоном и багажником, которые, по данным представителей фирмы, превосходят показатели полноразмерных внедорожников. Совокупная мощность и крутящий момент электромоторов на передней и задней оси составляет 400 лошадиных сил и 700 ньютон-метров.

По словам директора по дизайну Jaguar Яна Каллума, «концепт I-Pace задает новые стандарты среди электромобилей». «Его прогрессивный дизайн является воплощением ДНК Jaguar и отличается подлинной британской роскошью и вниманием к деталям», — отметил он.

«Это не просто концепт. Это первая возможность познакомиться с серийной пятиместной моделью, которая поступит в продажу в 2018 году. Дебютный полностью электрический автомобиль Jaguar знаменует собой новую главу в истории легендарного бренда», — добавил директор.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

