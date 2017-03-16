Первый электрический Jaguar удивил жителей Лондона

Компания Jaguar Land Rover представила публике первый в истории марки концепт электрического кроссовера — I-Pace. Демонстрация прошла на улицах Олимпийского парка в Лондоне. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

По словам директора по дизайну Яна Каллума, публика потрясающе приняла его. «Он удивляет и привлекает внимание людей — энтузиазм по поводу нашей новинки превзошел все мои ожидания», — сказал он.

Фото: пресс-служба Jaguar

На разгон до 100 километров в час у машины уходит около четырех секунд. «Этот концепт открывает новую главу в дизайне аккумуляторных электромобилей. Для меня будущее автомобильной промышленности уже настало», — добавил Каллум.

В ближайшее время марка планирует наладить серийное производство, старт продаж намечен на 2018 год. Заявку на приобретение машины можно оформить уже сейчас.