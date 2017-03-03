Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом

Британская компания Bremont представила хронограф MKII, посвященный спорткару E-Type. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 3 марта.

Белый циферблат хронографа имеет схожий облик с черным циферблатом часов MKII из коллекции Bremont Jaguar, но при этом получил тахиметр, который может быть использован для измерения скорости.

Фото: пресс-служба Jaguar

«Эта модель, которая стала победителем гонки на выносливость «12 часов Себринга», стала естественным источником вдохновения для нас при создании новых часов MKII», — сказал сооснователь Bremont Жиль Инглиш (Giles English).

Компания Bremont основана в 2002 году, ее штаб-квартира располагается в городе Хенли-он-Темс.