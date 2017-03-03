Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом

Британская компания Bremont представила хронограф MKII, посвященный спорткару E-Type. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 3 марта.
Белый циферблат хронографа имеет схожий облик с черным циферблатом часов MKII из коллекции Bremont Jaguar, но при этом получил тахиметр, который может быть использован для измерения скорости.
«Эта модель, которая стала победителем гонки на выносливость «12 часов Себринга», стала естественным источником вдохновения для нас при создании новых часов MKII», — сказал сооснователь Bremont Жиль Инглиш (Giles English).
Компания Bremont основана в 2002 году, ее штаб-квартира располагается в городе Хенли-он-Темс.